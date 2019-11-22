Объем ВВП Китая при пересмотре данных за 2018 год увеличился на 2%

Статистическое управление КНР пересмотрело данные по ВВП страны за 2018 год. Объем ВВП был повышен на 2,1% ($270 млрд) — до $13,1 трлн. Увеличение произошло после анализа результатов переписи населения. Сообщается, что существенную часть увеличения дал сектор услуг, не связанный с сельским хозяйством и промышленностью: его доля в общем объеме ВВП выросла на 0,9% — до 53,3%.

Представители статистического управления добавили, что пересмотр данных по ВВП за 2018 год не будет использован для пересмотра динамики ВВП за этот год по сравнению с предыдущими годами. В 2019 году ВВП КНР вырос на 6,6%, в текущем году власти КНР ожидают увеличения в диапазоне 6–6,5%. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют в 2019 году рост на 6,1%.

Евгений Хвостик