ФСБ сообщила о задержании планировавших свержение власти исламистов

В России раскрыта группа сторонников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщила ФСБ. Задержанные планировали разрушение действующих институтов власти ради основания «всемирного халифата».

«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти»,— говорится в сообщении.

Всего было задержано девять членов террористической организации. Задержания проходили в Москве, Татарстане и Тюменской области. По версии ФСБ, исламисты формировали в регионах России сетевые закрытые террористические структуры, вербовали в свои ряды местных мусульман. В ходе операции по задержанию у них были изъяты средства связи и пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, согласно последним международным исследованиям, в России в 2018 году число терактов сократилось на треть и число жертв терактов снизилось на 51%. Всего в результате терактов в 2018 году в мире погибли около 16 тыс. человек.

Ежегодный «Глобальный индекс терроризма» — в материале “Ъ” «Террор берет не числом жертв, а географией».