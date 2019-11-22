Сибирские регионы не спешат менять законы о митингах

Правозащитный проект «Апология протеста» опубликовал данные о первых ответах, полученных из региональных прокуратур и парламентов, где местные законы о митингах противоречат постановлению Конституционного суда России. Как сообщает “Ъ”, ответы также пришли из Томской и Кемеровской областей.

По данным правозащитников, в России минимум 44 региона нарушают постановление суда от 1 ноября: субъекты установили ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов и демонстраций вблизи органов государственной власти (от 50 до 250 метров в зависимости от региона). Согласно постановлению, такие запреты являются незаконными.

Юристы организации направили обращения в органы прокуратуры и региональные парламенты субъектов-нарушителей с требованием «провести проверку закона о митинге на соответствие федеральному законодательству». Так, в заксобрании Томской области ответили, что «ведутся работы и проводится анализ правовых позиций Конституционного суда», а прокуратура Кемеровской области отчиталась о перенаправлении требования депутатам.

О том, как ответили другие регионы, читайте в материале “Ъ” «Меры депутатского реагирования»

Юлия Сасевич