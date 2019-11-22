Оренбургский областной суд оставил без изменения меру пресечения Николаю Стремскому

Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении ареста священнику Николаю Стремскому. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось о том, адвокаты священника ходатайствовали об изменении меры пресечения Николаю Стремскому. Суд решил, что мера пресечения вмененная судом первой инстанции законной и обоснованной. Адвокаты заявляют, что Стремский нуждается в проведении операции. Пресс-служба суда эту информацию не подтвердила.

Расследованием уголовного дела в отношении священника Николая Стремского занимается Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе и создателя самой большой приемной семьи в стране обвиняют в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей.

Удочеренной настоятелем Елене Стремской и ее мужу Виктору Щербакову предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Решением Оренбургской епархии на время следствия священник отстранен от богослужений.

Подробнее — в материале “Ъ” «В священнике заподозрили педофила».

Андрей Сазонов