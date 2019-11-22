Boucheron выпустили украшения с сердоликом

Коллекция Serpent Bohme появилась еще в 1968 году. Спустя 50 лет после запуска классическая линия пополняется новыми моделями с лазуритом, перламутром, цитрином, малахитом и бирюзой в дополнение к моделям с бриллиантами. Камни в форме капли, стилизованной головы змеи, закреплены при помощи филигранной оправы, которая напоминает пчелиные соты и подчеркивает их великолепие за счет света, проходящего сквозь отверстия. В этом году коллекции пополнились украшениями с сердоликом, переливающимся красными и оранжевыми оттенками. Обновленная коллекция Serpent Boheme — для женщины, которая не боится быть яркой.