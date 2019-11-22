Аварийный памятник архитектуры по улице Коммунаров в Краснодаре восстановят

Депутаты городской Думы Краснодара согласовали выделение средств на проектирование и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения по улице Коммунаров, 108 г. Деньги будут выделены из городского бюджета на 2020 год.

Дом был расселен еще в 2008 году, однако, этом году во время старта работ по демонтажу аварийного здания градозащитники обнаружили там признаки исторической ценности. Как сообщал “Ъ-Кубань”, данное здание известно как «Дом жилой с садом конца XIX века». Он служил купеческим подворьем семьи Котляровых. Волонтеры, которые производили осмотр сносимых в 2019 году домов, увидели там расписные потолки, лепные карнизы и плитку в хорошем состоянии. Руководитель Управления госохраны Роман Семихатский направил в администрацию города предписание к 25 декабря провести консервационные работы объекта. Проработан вопрос по установке забора, ограничивающего доступ к дому, а также установлению временной консервации до проведения капитальных работ.

Как сообщили в мэрии, краевое управление признало здание выявленным объектом культурного наследия и памятником истории и культуры. «Теперь мы обязаны профинансировать проектирование и, в последующем, провести ремонтно-восстановительные работы. Это сложная и длительная процедура. Предстоит подготовить проект, отобрать организацию с соответствующей лицензией — их несколько в России. Пройти необходимые экспертизы. Провести конкурсные работы непосредственно по восстановлению дома», — сказал директор городского департамента строительства Артем Аганов.

Василий Хитрых