Историческое здание XIX века по улице Коммунаров в Краснодаре законсервируют на зиму

Глава Краснодара Евгений Первышов подписал поручение департаменту финансов выделить средства на консервирование исторического здания по улице Коммунаров, 108. Работы должны провести до 25 декабря, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Как говорится в сообщении фронта, в апреле этого года данное здание было внесено в список ветхих и аварийных и определено к сносу. Однако активисты Управление госохраны объектов культурного наследия выяснило, что в данный перечень попало несколько исторически ценных объектов.

Дом по Коммунаров, 108 известен как «Дом жилой с садом, конца XIX века». Здание служило купеческим подворьем семьи Котляровых. Волонтеры, которые производили осмотр сносимых домов, увидели расписные потолки, лепные карнизы и плитку в хорошем состоянии. Краевое Управление по госохране планирует внести его в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края. Краевой научно-методический совет при Управлении госохраны установил временную охрану дома. В течение года должна быть проведена историко-культурная экспертиза, которая установит ценность дома и определит его дальнейшую судьбу.

Уточняется, что волонтеры за свои деньги восстановили снесенную кровлю и оконные проемы. Но град и три поджога нарушили временную защиту. Здание требует срочной консервации в связи с наступающими холодами. Руководитель Управления госохраны Роман Семихатский сообщил, что направил в администрацию города предписание к 25 декабря провести консервационные работы. Проработан вопрос по установке забора, ограничивающего доступ к дому, а также установлению временной консервации до проведения капитальных работ.

Дмитрий Михеенко