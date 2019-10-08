Во время строительства Большого казанского кольца снесут 86 домов

Снос 86 домов запланирован перед вторым этапом строительства Большого казанского кольца (БКК), предполагающим возведение участка дороги от улицы Борисковская до улицы Тихорецкая. Об этом во время пресс-тура рассказал мэр города Ильсур Метшин, сообщает ИА «Татар-информ».

В данный момент проводятся инженерные изыскания на территории, где пройдет вторая очередь Большого казанского кольца. Также специалисты занимаются разработкой проектной документации и сметы.

По словам господина Метшина, первый этап строительства БКК завершат к 30 августа следующего года, ко дню празднования столетия ТАССР. В настоящее время в работах задействованы 139 специалистов. Они занимаются разработкой грунта и переносом инженерных коммуникаций. На сегодняшний день там уже завершено переустройство 177,5 погонных метров газопровода, выполнена работа по переустройству 520 погонных метров водоснабжения и сетей 514 погонных метров связи.

Напомним, что в рамках первого этапа строительства БКК будет возведен участок протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Это будет четырехполосная дорога с путепроводом над Фермским шоссе и пешеходным переходом.

"Ъ-Казань"