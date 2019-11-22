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Увеличили объем перевозок

Погрузка ПГК на Южном Урале растет за счет цемента

Челябинский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 10 месяцев 2019 года увеличил объем перевозок в вагонах-хопперах на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 526 тыс. тонн.


«Специалисты филиала ведут адресную работу с партнерами, среди которых предприятия «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп», «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» (ЮУГПК), «Дюккерхофф Коркино Цемент» и «Вишневогорский ГОК». Кроме того, в этом году филиал возобновил сотрудничество с «Магнитогорским цементно-огнеупорным заводом» (входит в Группу «ММК») и привлек новых клиентов, например, «Волгоградский керамический завод», – отметил директор Челябинского филиала Глеб Горбунов.

Среди перевозимых в хопперах грузов максимальный прирост показал цемент – погрузка выросла на 53%, до 337 тыс. тонн. Перевозки промышленного сырья и формовочных материалов увеличились почти в 5 раз, до 68 тыс. тонн, огнеупоров – на 21%, до 21 тыс. тонн.

Основной грузопоток пришелся на внутрироссийские направления – 98% от общего объема. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года погрузка выросла на 33%, до 517 тыс. тонн. Грузы преимущественно отправлялись в Московскую область и центральные регионы России, Урала и Северо-Западного федерального округа.

Экспортные отправки составили 9,1 тыс. тонн. Продукция следовала в Республику Беларусь и Казахстан.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

www.pgkweb.ru

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