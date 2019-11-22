Больше половины россиян ходят в кафе и рестораны в одиночку

Жители российских городов-миллионников предпочитают посещать кафе и рестораны в одиночку, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование международной компании NPD Group. По их данным, с октября прошлого года по сентябрь нынешнего доля пришедших в заведения без компании выросла до 57%.

Отмечается, что пять лет назад доля подобных посетителей не превышала 50%. Мужчины (55%) чаще женщин (45%) питаются в одиночестве. Средний чек одиночных визитов в заведения вырос за прошедший год на 3%, до 263 руб., а средний чек на человека при групповом визите сократился на 4%, до 266 руб.

По данным NPD, аналогичная ситуация сложилась и в других странах: в Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании с июля 2018 года по июнь 2019 года доля одиночных посетителей выросла до 44%, а в Австралии их доля растет три года подряд и к началу 2019 года выросла до 40%.

Ранее компания Nielsen предположила, что рост цен стал основной причиной, по которой россияне реже ходят в места общественного питания. Согласно их опросу, 50% респондентов заявили, что им не хватает свободного времени, повода или компании (лишь 16% ходят в кафе в одиночку). 31% участников опроса заявили, что их отталкивают некачественный сервис или еда.

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