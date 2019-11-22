Родственники погибших от домашнего насилия женщин попросили Минюст провести служебную проверку

Сегодня, 22 ноября, родственники четырех женщин, погибших в результате домашнего насилия, направили министру юстиции России Александру Коновалову письмо, в котором попросили провести служебную проверку в отношении его заместителя Максима Гальперина. Поводом для обращения послужило письмо в ЕСПЧ, подписанное господином Гальпериным, где говорится, что «масштабы проблемы (домашнего насилия.— “Ъ”), а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин в России достаточно преувеличены».

Эта позиция вызывала возмущение родных женщин, которые погибли в результате домашнего насилия в республиках Северная Осетия — Алания и Чувашия, Орловской и Самарской областях. Их интересы представляет правозащитная организация «Зона права». Среди них — отец Яны Савчук, убитой сожителем в Орле. Тогда участковый заявила будущей жертве: «Вы не волнуйтесь, будет труп — приедем, опишем».

«Мы выражаем глубокое возмущение в связи с позицией официального представителя РФ при ЕСПЧ и поставили перед главой Минюста вопрос о профессиональной пригодности его зама и соответствия его занимаемой должности»,— говорится в тексте письма.

«Это категорически непрофессионально — то, что сделал человек, подписавший этот документ и фактически подставивший все правительство. Человек вообще не знает, что тема насилия активно обсуждается, вызывает шквал эмоций. Что закон о домашнем насилии уже прописан, подготовлен список поправок к КоАП РФ и т. д.» — так прокомментировала СМИ позицию господина Гальперина депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Правозащитники напоминают, что актуальность проблемы домашнего насилия признают и высокопоставленные должностные лица: председатель СКР Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Отметим, что после выхода в “Ъ” материала с пересказом позиции господина Гальперина Минюст назвал приведенные в тексте цитаты «вырванными из контекста» и «неправильно переведенными». Однако и правозащитники, и другие СМИ признали перевод “Ъ” корректным и точно пересказывающим позицию авторов письма.

Об ответе России ЕСПЧ на запрос о домашнем насилии — в материале “Ъ” «Правительство защищает мужчин от женщин».

Александр Черных