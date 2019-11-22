В четверг, 21 ноября, в Оренбурге стартовал международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». Более трех тысяч гостей из 12 стран и 21 региона России участвуют в деловой программе форума в Оренбурге. Основная тема мероприятия «Евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан».



Участников IX Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» от имени губернатора Дениса Паслера приветствовал первый вице-губернатор — первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства Сергей Балыкин. Он отметил, что за девять лет форум стал авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества на евразийском пространстве. Господин Балыкин подчеркнул, что вопросы реализации национальных инициатив вызывают высокий интерес как у наших российских коллег, так и у партнеров из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, участвующих в форуме.

В работе форума «Оренбуржье — сердце Евразии» принимают участие представители государственных органов власти России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран Евразийского экономического союза, эксперты, представители международных и российских компаний, деловых кругов.

Экспертами форума выступают около 200 руководителей и сотрудников федеральных министерств и ведомств: Евразийской экономической комиссии, Минэнерго России, Внешэкономбанка, Фонда развития моногородов, Центрального банка России, Российского экспортного центра и других организаций.

В рамках мероприятия обсудят возможности реализации потенциала евразийской интеграции, реализацию приоритетов национального развития, создание благоприятной социальной среды для сотрудничества стран, новые подходы в расширении границ экономик ЕАЭС.