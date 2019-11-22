По жалобам уральского бизнеса прокуроры возбудили 14 уголовных дел

В УрФО за девять месяцев 2019 года прокуроры возбудили 14 уголовных дел по жалобам бизнесменов, об этом говорится в материалах, подготовленных к встрече генпрокурора Юрия Чайки и предпринимателей в Екатеринбурге.

Всего за отчетный период в УрФО выявлено 6,5 тыс. нарушений по жалобам предпринимателей. Прокуроры вынесли 1,7 тыс. представлений, 847 протестов, направили в суд 145 исков, объявили 216 предостережений. К дисциплинарной ответственности привлечены 964 человека, к административной — 259. Для решения вопроса об уголовном преследовании прокуроры направили в следственные органы 18 материалов.

В документах также говорится, что от предпринимателей в УрФО за три года поступило 330 обращений, что «свидетельствует об удовлетворительном состоянии инвестклимата».

На встрече с предпринимателями господин Чайка рассказал, что за полтора года прокуроры в России провели 300 тыс. проверок исполнения государственных и муниципальных контрактов, бизнесу возвращено более 47 млрд руб долгов. По его словам, в УрФО за последние четыре года перед предпринимателями погашена задолженность в размере 8,5 млрд руб.

Анастасия Реутова