Депутат заксобрания Пермского края предстанет перед судом за инсценировку покушения

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении депутата заксобрания Ильи Кузьмина, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении особо тяжкого преступления. Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дата начала процесса и судья пока не определены.

По версии следствия, 24 февраля во дворе многоквартирного жилого дома в городе Соликамске с целью повышения своего имиджа депутат инсценировал покушение на свое убийство с искусственным созданием доказательств обвинения. В этот же день о «покушении» он сообщил в правоохранительные органы и распространил информацию об этом в социальных сетях. Спустя сутки полицейские задержали стрелявшего, им оказался ранее судимый местный житель. В ходе следствия он рассказал, что его нанял сам Илья Кузьмин, попросив выстрелить в него из обреза холостым патроном. За это депутат пообещал 200 тыс. руб., но так и не заплатил.

После проверки показаний стрелка в отношении Ильи Кузьмина возбудили уголовное дело. Депутату предъявили обвинение и арестовали. В настоящее время он содержится в СИЗО. Сам Илья Кузьмин вину категорически не признает.

Константин Стерледев, Пермь