Суд поручил ГУ МВД исправить проблему с черными листами в иске к оппозиционерам

Судья Симоновского районного суда Хызыр Муссакаев поручил представителям Главного управления МВД РФ по Москве сделать для всех ответчиков читаемые копии документов по иску о затратах полиции на обеспечение порядка во время несанкционированной акции 27 июля, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. Ранее сообщалось, что на предыдущем заседании по искам к Алексею Навальному и его соратникам московское управление попыталось приобщить пустые и черные листы.

«Представитель истца, останьтесь после заседания, пожалуйста, посмотрите, какие здесь нечитаемые копии, и сделайте, пожалуйста, читаемые к понедельнику. Чтобы у всех представителей ответчиков были читаемые копии»,— сказал господин Муссакаев. Так он отреагировал на заявление адвокатов о черных листах в материалах дела, предоставленных столичным главком.

Адвокат Оксана Опаренко заявила, что защита «не может прочитать документы». Как пояснил “Ъ” юрист ФБК Александр Помазуев, проблема черных листов может быть связана с копированием.

Представитель ведомства сообщил, что в варианте документов, предоставленных суду, а не ответчикам, «все в порядке», и предложил адвокатам ознакомиться именно с ним. Однако судья все равно поручил обеспечить всех защитников корректными документами.

Заседания по искам ГУ МВД к оппозиционерам отложены на 25 ноября для ознакомления ответчиков с дополнительными документами.

Напомним, два иска к сторонникам Алексея Навального поступили в Симоновский районный суд 30 сентября. Первый подан к политикам Алексею Навальному, Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву и координатору штаба Алексея Навального в Москве Олегу Степанову. Второй — также к госпоже Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Оба иска связаны с тем, что представители ведомства просят возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение порядка во время несогласованных акций 27 июля и 3 августа. Совокупная сумма требований обоих исков при их подаче в суд составляла около 18 млн руб., но затем была сокращена московским управлением вдвое. Аналогичный иск в интересах Росгвардии подала прокуратура Москвы на сумму около 5 млн руб.

Подробнее об иске МВД к оппозиционерам — в публикации “Ъ” «Действия полиции заслужили высокую самооценку».

Владимир Хейфец