Мороз крепчает

Москвичей ждут морозные выходные. Потепления до конца недели не прогнозируется, предупредили синоптики. И днем, и ночью температуры будут отрицательными.

При этом осадков быть не должно, рассказал сотрудник Гидрометцентра Александр Голубев: «Погоду в Москве и Подмосковье по-прежнему будет определять область высокого атмосферного давления, антициклон. Облаков пока еще немного, увеличение облачности будет в воскресенье, скорее всего, но обойдется без осадков. Ночные температуры упадут немного ниже нормы для этих дней: примерно -8 градусов — в Москве и до -10…-11 — по области.

Днем прогрев воздуха тоже будет незначительный, несмотря на солнечную погоду.

День уже сейчас короткий, дневные температуры ожидаются отрицательные: в пределах -4…-5 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. К сожалению, есть условия для накопления вредных примесей в нижнем слое атмосферы. Давление останется аномально высоким, но постепенно будет падать».

Атмосферное давление в Москве накануне приблизилось к рекордно высоким значениям — 772 мм ртутного столба. В последний раз такие показатели в столице фиксировали 17 лет назад.

Яна Пашаева