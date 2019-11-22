Интересы бизнесмена и таксистов не разъехались на узкой полосе

Стычка основателя Group-IB Ильи Сачкова с таксистами разделила пользователей соцсетей. Одни встали на сторону бизнесмена, другие указали на то, что он не разобрался в ситуации. О скандале стало известно 21 ноября. Сачков приехал на встречу в отель Four Seasons на Манежной площади и, когда выходил из такси, столкнулся с тем, что его водитель не смог подъехать к парадному входу — путь перегородили таксисты. Их перепалка закончилась выстрелами из газового пистолета.Почему? И что к этому привело? Разбирались Юлия Жданова и Анна Никитина.

На однополосную дорогу перед Four Seasons, огороженную бетонными шарами, обращали внимание все, кто хоть раз проходил между отелем и «Охотным рядом». Она обычно заполнена водителями такси, ожидающими клиентов, и движение там медленное, если оно вообще есть.

Член комитетов Госдумы, МИД, совета Европы и ОБСЕ по киберпреступности Илья Сачков, по его словам, торопился в гостиницу на встречу. До главного входа не доехал из-за пробки, вышел из машины и пошел до отеля, а затем стал участником потасовки, но сам ни на кого не нападал, рассказал бизнесмен в своем видео: «Я выхожу, такси стоит на углу, там нет никакой пробки. Я говорю метрдотелю: “Не могли бы вы, пожалуйста, разобраться, что за тема — у вас такси здесь стоит, мой водитель не может подъехать уже 25 минут?”. Он говорит: “Нет”. Подхожу к машине, начинаю говорить: “Ребята, путь освобождаем”. Первая машина уезжает, вторая начинает двигаться. Я возвращаюсь к машине и вижу, что опять какой-то таксист остановился на этом углу. Человек выходит, начинается: “Я твою маму, я тебя убью”.

И когда над моей физиономией возник такой большой кулак, я сделал то, что могу делать по закону.

Тут еще второй подбежал, я сделал распыление ему в плечо. Подбегает метрдотель и на меня показывает пальцем: “Это он виноват”».

По версии пострадавшего водителя, он стоял в пробке. К нему подошел неизвестный и потребовал немедленно уехать, при этом нецензурно выражался. Таксист постарался объяснить, что двинуться с места не может из-за затора. Тогда неизвестный якобы ударил его и выстрелил.

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В пресс-службе Group-IB пояснили, что их руководитель применил механический газовый распылитель модели "Удар". По словам специалистов, это оружие действительно может нанести серьезный вред.

За такое бизнесмену может грозить даже тюремный срок, рассказал юрист Михаил Салкин: «Если такая ситуация была в публичном пространстве, применение средства самообороны было необоснованным, потому что у него всегда была возможность отойти, убежать, избежать какого-то причинения вреда. Более того, если выяснится, что и он был зачинщиком этого конфликта, противопоставить себя всем остальным, показать, что ты круче, — это называется хулиганство, статья 213 Уголовного кодекса. Там присутствуют различные виды наказания, в том числе и лишение свободы до пяти лет».

В полицию после потасовки обратился сам Сачков. По его словам, он первым написал заявление, а пострадавший таксист сделал это позже. Но почему такой инцидент вообще произошел на пороге одной из самых дорогих гостиниц Москвы?

Место перед входом в Four Seasons действительно узкое, но водителей понять можно, говорит таксист Андрей: «Москва в тот день стояла просто нереально, все были накалены, еще парадный въезд для гостиницы очень узкий. Если бизнесмен не очень вежливо попросил, то, соответственно, он был напряжен, а какие-то таксисты ему ответили тем же. Может быть, бизнесмен мог бы и пройтись 20-30 метров».

Сачков утверждает, что у него есть фото — доказательство, что пробки перед отелем не было. Как бы то ни было, место изначально спроектировано неправильно, там часто возникают проблемы, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «При проектировании обычно перед входом в отель делают какое-то количество парковочных мест, чтобы подъезжающие машины, если они не моментально забирают гостя, могли 5-7 минут остановиться и подождать, не мешая проезду других.

Меня самого удивляла логистика именно этого отеля, я сам там застревал.

Было бы правильнее дать возможность водителям проезжать вторым рядом».

Как пояснили “Ъ FM” эксперты по урбанистике, расширить дорогу можно только после решения специальной комиссии. Нужны представители управления дорожно-транспортным хозяйством, ГИБДД, отельеры. Но почему этого не сделали 15 лет назад, когда гостиницу «Москва» перестраивали в Four Seasons — вопрос.

Полиция проверяет оба заявления: и от бизнесмена, и от таксиста. В Group-IB отметили, что ждут, когда опубликуют записи с камер видеонаблюдения. Там уверены, что это расставит все по местам. В Four Seasons инцидент никак не прокомментировали.