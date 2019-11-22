«Российским газопроводам брошен вызов»

Россия против любых газовых войн, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя переговоры с Киевом по транзиту и поставкам топлива. По его словам, Россия прикладывает все усилия, чтобы избежать негативного сценария. Тем временем в польский терминал на Балтийском море прибыл американский танкер со сжиженным газом для Украины. Вашингтон заявил, что это шаг к энергетической независимости союзника. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что газовая война уже идет.

Впервые за очень долгое время термин «газовая война» прозвучал из уст большого российского чиновника. Куратор ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия против этой газовой войны. Так он прокомментировал прошедшие очередные технические переговоры между Россией, ЕС и Украиной. Целью встречи было согласование очередного раунда консультаций по газовой проблеме. 31 декабря все ближе, а соглашения с Киевом о транзите и поставках топлива нет. И есть большие основания предполагать, что ждать какого-либо прорыва на этом направлении в ближайшее время не стоит. Фактически газовая война уже идет. Можно лишь говорить, что пока это не острая фаза, а обмен дальними ударами. Но лиха беда начало.

«Газпром» в форме похожей на ультиматум предложил партнерам отозвать судебные иски и заключить договор — хоть постоянный, хоть временный — со скидкой в 25% в качестве акта доброй воли. Киев сказал нет, тяжбы не прекратим — мы на них больше заработаем. И сделал свой ход. Вернее, он показал, что в противостоянии с Россией он не один. Из Америки в польский терминал с романтичным названием Свиноуйсьце прибыл танкер со сжиженным газом для Украины. Вашингтон объявил с большой помпой, что это очередной шаг к украинской энергетической независимости. И Киев, и Варшава договорил с Вашингтоном о газовом сотрудничестве 31 августа. «Газпром», можно так сказать, в ответ объявил, что запустит в эксплуатацию «Северный поток-2» в середине 2020 года.

И те и другие дают понять, что прекрасно проживут и без нового соглашения, хотя европейские партнеры от этого явно будут не в восторге.

Да, конечно, можно сказать, что американский сжиженный природный газ (СПГ) — исключительно демонстрационный политический жест. В свое время Александр Лукашенко – демонстративно покупал нефть в Венесуэле. И тем не менее происходящее дает повод насторожиться, хотя бы потому, что в гипотетической газовой войне Украина получила не последнего по силе союзника, и он вовсе не заинтересован в том, чтобы Киев подписал соглашение с Москвой. Ведь ему нужно продавать свой газ. Германия не берет, Франция тоже, зато Польша с Украиной — пожалуйста.

Они не хотят топить дома вражеским российским топливом.

США политически заинтересованы, чтобы «Нафтогаз» и «Газпром» не договорились. Это уже не шутки. Второй аспект: «Газпром» рискует потерять два больших сегмента: польский он, по сути, уже потерял, украинский — вполне может. А это ведь миллиарды долларов. Даже и не в деньгах дело, а в том, что США, пусть гипотетически, могут вытеснить Россию со своих традиционных рынков. Мы получаем серьезного конкурента прямо под боком. Да, пока в теории, но раньше такое даже представить было сложно, а теперь есть такая перспектива. Можно сколько угодно говорить о несовершенстве технологий сланцевой добычи, но, тем не менее, танкер уже здесь и скоро встанет под разгрузку.

Российским газопроводам брошен вызов. Ну и, собственно, насчет успехов на фронтах газовой войны также есть повод задуматься.