22 ноября, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Bentley Bentayga получила 7-местный вариант

Компания Bentley представила две новые модификации кроссовера Bentayga, отличающиеся количеством мест в салоне.

Автомобиль с любой силовой установкой можно заказать в 4-местном исполнении с двумя раздельными креслами на втором ряду с консолью между ними, а версии с двигателями внутреннего сгорания также могут быть 7-местными с третьим рядом сидений.

Напомним, стоимость базового Bentley Bentayga в России составляет от 11,9 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Профиль пользователя