Bentley Bentayga получила 7-местный вариант

Bentley Bentayga. Фото: Bentley

Bentley Bentayga. Фото: Bentley

Bentley Bentayga. Фото: Bentley

Автомобиль с любой силовой установкой можно заказать в 4-местном исполнении с двумя раздельными креслами на втором ряду с консолью между ними, а версии с двигателями внутреннего сгорания также могут быть 7-местными с третьим рядом сидений.

Напомним, стоимость базового Bentley Bentayga в России составляет от 11,9 млн руб.