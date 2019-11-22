ММК вновь признан самым благоустроенным предприятием Магнитогорска

Подведены итоги конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска 2019 года». В очередной раз среди отличившихся - компании, входящие в Группу ПАО «ММК».



Всего в конкурсе приняли участие 15 организаций города, из них призовые места распределялись по трем группам.

В группе «Организации Группы компаний ПАО «ММК» 1 место присудили ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», второе место досталось ЦРМО-3 ООО «Механоремонтный комплекс» и ООО «Автотранспортное управление», третье место – ООО «Огнеупор» и ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод».

В группе «Муниципальные организации» первое место – у МП трест «Теплофикация», второе место – АО «Горэлектросеть», третье – МП «Магнитогорский городской транспорт».

В группе «Прочие организации» места распределились так: первое – АО «Уральская вагоноремонтная компания», второе – АО «Прокатмонтаж», третье место – ООО «Магнитогорская энергетическая компания» и «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество).

Конкурс «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска», который проводился городским Управлением капитального строительства и благоустройства, состоялся уже в двенадцатый раз. Комиссия оценивала несколько показателей, в частности, наличие ограждений и санитарное состояние прилегающей территории, техническое состояние фасадов зданий, озеленение и благоустройство территории.

Вопросам благоустройства на Магнитогорском металлургическом комбинате традиционно уделяется большое внимание. Многочисленные посетители (как известно, на предприятии активно развивается промышленный туризм, открыто несколько экскурсионных маршрутов) всегда отмечают чистоту и благоустроенность на территории комбината. Контроль за благоустройством обеспечивает группа планирования и контроля услуг по содержанию и благоустройству территории, входящая в состав дирекции по корпоративным вопросам и социальным программам. Под контролем находятся: очистка от снега, озеленение, полив, уборка мусора, ремонт дорог, проведение субботников на площади более четырех миллионов квадратных метров, из которых полтора миллиона квадратных метров занимают дороги, почти три миллиона - газоны, цветники разбиты на площади более трех тысяч квадратных метров. Как результат – ММК в течение многих лет одерживает победу в конкурсе на самое благоустроенное предприятие Магнитогорска.