В Новосибирске устранили последствия коммунальной аварии

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) восстановили теплоснабжение в Кировском районе Новосибирска, где в минувший вторник произошла коммунальная авария. Как сообщила пресс-служба областного правительства, запуск отопления в дома начался 21 ноября в 16:30 по местному времени.

«Повреждение устранено, тепловые сети заполнены, ЦТП запущены в работу, горячая вода подана во все дома, параметры соответствуют нормативным 60-65 градусов»,— сказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев на брифинге в четверг. Основными причинами происшествия в Северо-Чемском жилмассиве он назвал износ и наружную коррозию трубопровода.

По данным новосибирского министр жилищно-коммунального хозяйства Дениса Архипова, коммуникации на поврежденном участке не менялись с 1988 года, поэтому на устранение аварии потребовалось больше времени, чем планировалось. Представитель СГК уточнил, что аварийный участок входил в перечень критичных — его планировали заменить в 2020-2021 годах.

Отключение теплоснабжения произошло 19 ноября в 23:47 по местному времени из-за дефекта на теплотрассе. В результате без тепла оказались 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, поликлиника №13 и девять административных зданий.

Вета Наумова