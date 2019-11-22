Суд освободил приморского бизнесмена, осужденного за хищения при подготовке к форуму АТЭС

Приморский краевой суд освободил бизнесмена Олега Дроздова, осужденного на семь лет за мошенничество на 325 млн руб. при рекультивации полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке. Объект строился в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года.

Расследование уголовного дела начали в 2015-м. Дроздова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его сообщника предпринимателя Алексея Симанчука — в пособничестве в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Симанчук был приговорен судом к пяти годам условно и 600 тыс. руб. штрафа.

«Приговор Фрунзенского районного суда отменен, осужденные освобождены в связи с истечением срока давности»,— заявил «РИА Новости» представитель суда.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Саммит АТЭС завершается приговорами».