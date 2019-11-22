Для спасения Игоря Мирончикова не хватает 856 687 руб.

Заведующий центром детской ортопедии и вертебрологии АНО «Клиника НИИТО» Василий Суздалов (Новосибирск): «У Игоря врожденная деформация позвоночника. Первые две операции по коррекции сколиоза, выполненные в другой клинике, прошли с осложнениями, установленную металлоконструкцию пришлось убрать. Сколиоз прогрессирует, Игорю нужно зафиксировать позвоночник с помощью раздвижной конструкции VEPTR. Провести операцию необходимо как можно скорее — только так удастся укрепить позвоночник до окончания формирования скелета, когда можно будет установить постоянную конструкцию».

Стоимость операции 1 940 687 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 150 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 900 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 856 687 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Игоря Мирончикова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Игоря — Юлии Викторовны Зыряновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда