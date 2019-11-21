Ветер в Новороссийске достигнет 38 метров в секунду

В ближайшие три-шесть часов, а также ночью и утром пятницы, 22 ноября, в Новороссийске ожидается северо-восточный ураганный ветер с порывами 35-38 метров в секунду. Высота волн в Цемесской бухте достигнет полутора-трех метров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В мэрии Анапы сообщают, что на территории курорта также ожидается усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду с порывами до 25-30 метров в секунду.

По данным синоптиков, 22 ноября ночью и утром местами в южной половине Краснодарского края ожидаются небольшие осадки, в горах – снег, местами – налипание мокрого снега. Ветер будет северо-восточным со скоростью 9-14 метров в секунду, местами его порывы достигнут 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3°...-8° мороза, местами до -10°. Днем будет -2°...+3°, местами в южной половине края воздух прогреется до +5°.

Василий Хитрых