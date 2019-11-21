Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента России Владимира Путина защитить врачебное сообщество, которое СМИ «опустили ниже плинтуса». Такую просьбу врач озвучил во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, на которой господина Рошаля наградили оррденом Александра Невского.

«Я хотел бы этот орден почетный разделить с тысячами врачей России, которых, к сожалению, сегодня средства массовой информации опустили ниже плинтуса. Так не должно быть. У нас огромное число нормальных, хороших, профессиональных врачей. Мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество, и мы ответим вам только добром»,— сказал господин Рошаль.

Он поблагодарил президента за орден и за «все, что благополучно делается для российского народа».