Продукцию фармацевтических предприятий Петербурга намерены поставлять в Боснию

В Смольном прорабатывают вопрос о поставках фармацевтической продукции петербургских предприятий в Республику Сербскую (энтитет в составе государства Босния и Герцеговина). До конца этого года планируется провести видеоконференцию по этой теме с участием представителей Минздрава, Фонда медицинского страхования Республики Сербской и петербургских производителей. Об этом на встрече с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба городского правительства.

Напомним, что в конце ноября прошлого года в Петербурге было открыто представительства Республики Сербской, работа которого, по словам градоначальника, «помогла ускорить решение многих вопросов двустороннего взаимодействия». В качестве одного из успешных его примеров господин Беглов назвал сотрудничество петербургской компании «Ракурс-инжиниринг» с Министерством промышленности, энергетики и горного дела Республики Сербской.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский фармпроизводитель СПбНИИВС планирует начать поставки вакцин от гриппа в Малайзию и Индонезию. В то же время другая компания той же отрасли — «Герофарм» — намерена увеличить присутствие на рынке Кубы.