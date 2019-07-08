Петербургский фармпроизводитель планирует поставки вакцин от гриппа в Юго-Восточную Азию

Ведущая малазийская компания в сфере поставок лекарственных средств на частный и государственные рынки Pharmaniaga заинтересована в налаживании поставок в эту страну новой вакцины против гриппа производства СПбНИИВС ФМБА России — «Флю-М». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской компании.

Визит официальной делегации Pharmaniaga на производственную площадку СПбНИИВС состоялся 4-5 июля. В рамках двухдневных переговоров стороны обсудили вопросы организации поставок новой российской вакцины в Малайзию и Индонезию, а также малазийский проект строительства в этой стране производства вакцин соответствующих законам Шариата (стандарт «Халяль»).

Также малазийских специалистов заинтересовали поставки диагностикума туберкулеза (туберкулин) и ряда перспективных препаратов, разрабатываемых в СПбНИИВС ФМБА России.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что другая фармкомпания — «Герофарм» — планирует начать в Венесуэлу экспортные поставки инсулинов, а с 2020 года — локализовать производство продукции из российской субстанции на мощностях местной государственной биотехнологической компании.