Суд арестовал вербовщиков ИГ, задержанных в Московском регионе

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца трех вербовщиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), которых задержали в Московском регионе. Они обвиняются в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым Гуломову Х. У., Ахмедову Ф. А. и Эгамбердиеву О. С. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 января 2020 года»,— сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина (цитата по ТАСС).

Напомним, 20 ноября ФСБ сообщила о задержании троих вербовщиков ИГ. По версии следствия, они занимались вербовкой жителей Москвы и Московской области с 2014 года, а также организовывали переправку граждан на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе ИГ.