ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства. Операция по задержанию членов экстремистской организации была проведена совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Росгвардией.
По версии следствия, задержанные с 2014 года занимались вербовкой жителей Москвы и Московской области, а также организовывали переправку граждан на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе ИГ. По местам жительства задержанных при задержании нашли фальшивые денежные знаки, поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений террористического характера.
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