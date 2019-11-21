Госдума позволила врио губернаторов назначать сенаторов

Назначенные президентом России временно исполняющие обязанности глав регионов получили право назначать нового сенатора в Совет федерации (СФ) в случае досрочного прекращения полномочий предыдущего представителя региона. Соответствующий закон был принят Государственной думой в третьем, окончательном чтении.

Нововведение вносит изменения в закон «О порядке формирования Совета Федерации». В тексте документа указано, что назначить нового сенатора можно не позднее чем через десять дней с момента досрочного прекращения полномочий предыдущего представителя региона в Совете федерации. Уточняется также, что кандидатом на должность сенатора может стать отвечающий предусмотренным законодательством требованиям депутат заксобрания. В случае если все депутаты регионального парламента были избраны по одномандатным округам, получивший полномочия сенатора депутат может совмещать свою деятельность в заксобрании с работой в СФ.

Как указано в тексте законопроекта, «если на день досрочного прекращения полномочий члена Совета федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации будет установлено, что ни одна кандидатура из списка кандидатур», представленных главой региона на момент его избрания, «не может быть наделена полномочиями члена Совета федерации», назначается новый кандидат на пост сенатора СФ.

Авторами инициативы являются глава комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов и председатель комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Никита Прокшин