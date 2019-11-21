Губернатор хочет помочь курянам зарегистрировать жилье у заповедника с помощью министра

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассчитывает, что ускорение принятия Положения об охранных зонах нацпарков и заповедников поможет жителям деревни Кукуевка узаконить дома в охранной зоне Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина. Об этом господин Старовойт сообщил на своей странице «Вконтакте». Поспособствовать более оперативному принятию документа обещал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, с которым Роман Старовойт встречался накануне. «Он обещал ускорить принятие Положения об охранных зонах нацпарков и заповедников, которое даст четкую трактовку границ таких территорий. После этого можно будет регулировать правила застройки и оформления домов в охранной зоне. Рассчитываю, что это поможет решить проблему жителей Кукуевки»,— подчеркнул господин Старовойт.

Напомним, причиной споров о регистрации домов в охранной зоне стало ужесточение охранного режима на границах заповедника, произошедшее в 1988 году. Тогда курский облисполком своим постановлением расширил буферную зону с 1 до 3 км от границ особо охраняемой природной территории. В 2018 году заповедник поставил буферную зону на кадастровый учет и перестал согласовывать ввод в эксплуатацию домов. На основании этого Росреестр отказывал в регистрации права собственности на недвижимость. Всего отказы получили около 200 жителей села Кукуевки.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье” «Курскому заповеднику одобрили запреты».

Мария Старикова