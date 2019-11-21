До конца 2019 года в Краснодарском крае введут в строй 22 проблемных жилых объекта

На Кубани до конца текущего года будет введено в строй 22 долгостроя. Как сообщил на брифинге для СМИ первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, речь идет о проблемных объектах в Краснодаре, Анапе, Сочи, Туапсе, Геленджике, Ейске, Динском и Белореченском районах.

Всего, по словам чиновника, в крае находится 297 объектов, включены в реестр проблемных. По 106 из них завершение строительства осуществят застройщики за свой счет, по 108 недостроенным домам исполнительные власти ищут инвесторов, 64 дома завершат за счет средств Фонда защиты прав дольщиков (краевой бюджет) и 19 долгостроев будут завершены инвесторами в счет предоставления им земельных участков в качестве компенсации вложенных средств. По словам господина Алексеенко, в течение трех лет краевые власти планируют полностью закрыть вопрос с долгостроями.

Как писал “Ъ-Кубань“, в начале текущей недели был введен в эксплуатацию проблемных жилой дом на 120 квартир в Ейске. Ранее ключи от квартир были выданы собственникам проблемных ЖК «Новая Энка» и «Краснодар» в столице Кубани.

Василий Хитрых