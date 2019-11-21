«Нижегородский водоканал» отрицает нарушения в своих закупках

В АО «Нижегородский водоканал» прокомментировали претензии к октябрьским закупкам у ООО «Синергия», учредителем которой является их бывший сотрудник. По сообщению предприятия, бывший главный инженер Сергей Давыдов был принят на работу в 2018 году, но сотрудником водоканала он не является с 19 августа 2019 года.

«Таким образом, утверждение, что договоры подписаны с аффилированными менеджменту компаниями, является недостоверным. Информация об исключении пункта о возврате аванса из банковской гарантии, предоставленной поставщиком, также является не соответствующей действительности, поскольку в опубликованной закупочной документации наличие указанного условия не было предусмотрено. Его и не требовалось предусматривать, так как сумма гарантии, предоставленной в рамках договора поставки насосного оборудования, полностью покрывает аванс, предусмотренный условиями договора. С учетом условий гарантии и ее независимого характера АО "Нижегородский водоканал" имеет право требовать возврата неотработанного аванса в случае наступления соответствующих обстоятельств» — сообщили на предприятии.

Недостоверным на водоканале назвали и утверждение о том, ООО «Синергия» при участии в конкурсе на создание АСУ ТП не смогло предоставить обеспечения в размере 11 млн руб. У компании имелась банковская гарантия, но заявку поставщика отклонили на формальным основаниям, так как из-за переноса закупки срок действия гарантии не соответствовал условиям, пояснили в АО «Нижегородский водоканал». В департаменте экономики администрации Нижнего Новгорода сообщили, что они не обладают информацией о договорах водоканала с данным поставщиком и не согласовывают его закупки.

Иван Сергеев