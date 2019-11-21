ОМС мешает обезболить

Саратовские общественники планируют обратиться в прокуратуру в связи с намерением территориального фонда ОМС (ТФОМС) оспорить покупки медучреждениями области обезболивающих препаратов для онкобольных на средства фонда. Как сообщила “Ъ” руководитель региональной общественной организации «Жизнь» Наталья Биюн, три больницы региона по решению арбитражных судов должны вернуть в ТФОМС крупные суммы, потраченные на лекарства для пациентов. Суды сочли, что медучреждения израсходовали средства фонда обязательного медстрахования нецелевым образом. На рассмотрении аналогичные иски еще к шести медучреждениям.

Саратовская общественная организация помощи больным онкологическими заболеваниями «Жизнь» планирует обратиться в прокуратуру области с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в медучреждениях из-за покупки больницами обезболивающих препаратов для пациентов. Этой осенью арбитражный суд Саратовской области вынес решения о взыскании с ГУЗ «Городская поликлиника №1 Балаково», ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №6» и ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №4» средств, потраченных на лекарства для пациентов, больных онкологическими заболеваниями. Истцом во всех трех делах выступил ТФОМС Саратовской области.

Решение по балаковской поликлинике было вынесено в сентябре этого года. Согласно материалам суда, в 2016, 2017 и 2018 годах медучреждение заключило с ОГУ «Саратовский аптечный склад» три безвозмездных договора на поставку наркотических препаратов для амбулаторных онкобольных. Договоры были заключены в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденной постановлением правительства региона в 2013 году.

Хранением, транспортировкой и отпуском лекарственных препаратов в 2017 и 2018 годах занималось ООО «Официна», уничтожением неиспользованных лекарств — ГАУ СО «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств».

Их услуги поликлиника оплатила из средств ТФОМС в размере 360,6 тыс. руб.

Однако, как утверждает истец, программа предусматривает обеспечение лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета. Таким образом, суд пришел к выводу, что средства были израсходованы нецелевым образом и подлежат возврату.

В конце октября арбитраж вынес схожее решение в отношении саратовской городской поликлиники №6. В то же время в рамках той же программы медучреждение заключило три аналогичных безвозмездных договора.

На оплату услуг по хранению, отпуску и уничтожению лекарственных средств поликлиника потратила 479,4 тыс. руб. из фонда ОМС. По той же схеме саратовская городская поликлиника №4 потратила 110,8 тыс. руб. фонда обязательного медицинского страхования.

Решение о необходимости вернуть деньги вынесено в начале ноября.

ТФОМС в обоснование иска также заявил, что рассматривает обеспечение амбулаторных пациентов, больных онкозаболеваниями, обезболивающими препаратами как оказание паллиативной помощи (помощь пациенту, страдающему заболеванием, которое не поддается излечению), на что у указанных медучреждений не было лицензии.

На рассмотрении судов находятся аналогичные иски саратовского ТФОМС еще к шести медучреждениям.

Согласно постановлению правительств России, выдавать онкобольным обезболивающие препараты больницы могут как из бюджета региона, так и за счет ТФОМС. Оплата из фонда ОМС производится в случае, если в больнице нет центра амбулаторной онкологической помощи. В этом случае выписывание обезболивающих препаратов должно расцениваться как первичная специализированная медико-санитарная помощь.

Руководство больниц отказывается общаться на тему судебных разбирательств с ТФОМС. В министерстве здравоохранения Саратовской области сообщили, что сейчас транспортировка и хранение препаратов, необходимых для снятия боли онкологическим больным, осуществляется за счет внебюджетной деятельности учреждений здравоохранения. «В дальнейшем данный вопрос будет проработан министерством здравоохранения. В настоящее время происходит поэтапное увеличение финансирования территориальной программы государственных гарантий за счет бюджетной составляющей»,— пояснил “Ъ” представитель регионального минздрава Александр Колоколов.

Наталья Биюн говорит, что в связи с судебными разбирательствами у больных «началась паника», так как они боятся, что им перестанут давать обезболивающее в медучреждениях, в которых они стоят на учете. «Раньше все больницы оплачивали расходы на транспортировку и хранение таких препаратов из средств фонда ОМС и проходили все проверки. Но в этот раз, видимо, попался въедливый проверяющий, который выяснил, что по линии ОМС такой статьи расхода нет. Мы хотим, чтобы надзорные органы и министерство здравоохранения отношения между фондом и больницами узаконили и пациенты не пострадали»,— отметила госпожа Биюн.

Сергей Петунин, Саратов