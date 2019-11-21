В Невском районе Петербурга горит режимное предприятие на улице Седова

Во второй половине дня в четверг, 21 ноября, произошел пожар в одном из нежилых зданий на улице Седова в Невском районе Петербурга. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, на место прибыли спасатели, однако попасть на территорию, где произошло возгорание, им удалось не сразу, поскольку предприятие оказалось режимным.

К настоящему моменту подробности произошедшего пока не уточняются. Информации о возможных пострадавших также нет.

Ранее “Ъ-СПб” писал о задымлении в одном из зданий рядом с отстроенным после недавнего пожара гипермаркетом «Лента» на Обводном канале. Из-за чрезвычайного происшествия из магазина было эвакуировано около сотни человек.