Бывшую главу Центра медицины катастроф Кубани приговорили к пяти годам колонии

Апелляционная инстанция Краснодарского крайсуда оставила в силе приговор Прикубанского районного суда Краснодара в отношении бывшей главы ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» Людмилы Бештоевой. Она признана виновной в хищении бюджетных средств (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговором суда ей назначено пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщили в УФСБ по краю, госпожа Бештоева совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 300 тыс. руб. Для этого она оформила сотрудником центра медицины катастроф свою знакомую, получила от нее банковскую карту и вместо нее получала заработную плату. В ходе расследования также были выявлены другие эпизоды противоправной деятельности руководителя Центра, в результате которых были доказаны совершенные ею хищения на сумму свыше 3 млн руб.

Уголовные дела в отношении Людмилы Бештоевой были возбуждены и расследованы следственным управлением УМВД по Краснодару.

Ранее краснодарский адвокат Алексей Аванесян публиковал на своей страничке в Facebook видео оглашения приговора Людмиле Бештоевой в Прикубанском районном суде. На кадрах видно, что подсудимая потеряла сознание, в то время как судья продолжала зачитывать приговор, после чего служительница Фемиды удалилась.

Василий Хитрых