Адвокаты получат гонорар за «успешность»

Российским адвокатам разрешат платить «гонорары успеха» — это процент от выигранной в суде суммы, который получает юрист вместо согласованной заранее. Сейчас такая практика фактически вне закона. Но с марта в России будет официально разрешено выплачивать премию адвокатам. В Госдуме посчитали, что это мотивирует их лучше работать. Станет ли выплата за успех популярнее? Об этом — Глеб Силко.

Когда речь заходит о «гонораре успеха», то сразу представляются громкие процессы где-нибудь в США или Великобритании, когда юристы получают астрономические проценты в награду за успешный процесс. На Западе речь идет, как правило, о трети от выигранной суммы, но иногда доходит до крайностей. Например, несколько лет назад в Нью-Йорке шел процесс о наследовании квартиры. Юристу удалось добиться решения суда в пользу доверителя, и он справедливо попросил заплатить ему 33% от ее стоимости и полученных сверх компенсаций — общая сумма составила четверть миллиона долларов. Настолько серьезные деньги не устроили не только клиента, но и суд — сумму «гонорара успеха» снизили на $100 тыс.

Но такого рода истории для России — абсолютное исключение. У частных юристов «премия» гораздо ниже принятой на Западе трети от выигранной суммы, поделилась с “Ъ FM” на условиях анонимности московский юрист Алина: «В моей практике было несколько случаев, когда я с клиентом договаривалась о “гонораре успеха”. Когда речь идет о крупных суммах взыскания в суде — о неустойках, штрафных санкциях, то клиенты в принципе готовы выплатить премию. У нас не Штаты, обычно это 10%. Мне клиент однажды выплатили скромное поощрение в районе 3 млн.

И легализация «гонорара успеха» вряд ли серьезно увеличит эти цифры: россияне не привыкли к такой процедуре. Хотя на самом деле рискует скорее адвокат, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев: «“Гонорар успеха” — это всегда спорный момент. Противники говорили, что здесь присутствует коррупционный фактор, сторонники, наоборот, считали, что это позволит сделать систему более гибкой.

Доверители смогут платить юристу за работу какие-то большие суммы только тогда, когда кейс разрешен успешно.

И в случае успеха адвокат получит достойные деньги, а в случае провала клиент не понесет больших расходов, что, соответственно, удешевит услугу как таковую».

На пути к даже легализованному «гонорару успеха» теперь встала еще одна проблема. По закону получить его смогут только адвокаты и только по гражданским делам. Но в них чаще всего участвуют обычные юристы, не имеющие статуса адвоката. А значит, круг специалистов сузится. Звучат и другие претензии: применение «гонорара успеха» нужно расширить до уголовных и административных дел, тогда адвокаты будут стараться лучше, не все же им судиться из-за роскошных особняков. Но это будет противоречить банальным принципам справедливости, убежден председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев: «На самом деле защищать интересы клиента нужно добросовестно, вне зависимости о того, есть “гонорар успеха” или нет, иначе можно лишиться статуса адвоката. На специалистов по уголовным делам такую систему выплат распространить невозможно. Как это будет выглядеть? Меня не посадят в тюрьму, тогда я тебе заплачу 3 млн? Это же решает не адвокат. Там, где дела касаются человеческих судеб, правозащитника нельзя ставить в зависимость».

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Впрочем, заработать «гонорар успеха» все равно можно: и в России случаются громкие процессы. Как раз сейчас в Верховном суде идет тяжба между Агентством по страхованию вкладов и частной компанией, которая настаивает, что выплаченная госкомпанией юристам премия не обоснована и слишком завышена. «Успех» юристов АСВ оценило в почти 313 млн руб.

Адвокаты опасаются, что если практика «гонорара успеха» приживется, то их клиенты, выигравшие большие суммы, начнут отказываться от положенной выплаты юристу. Поэтому, кроме разрешения самих премий, нужен механизм защиты от различных рисков.