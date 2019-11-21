На севере Петербурга сносят очередной незаконный торговый павильон

В ходе очередного рейда по выявлению незаконно занятых земельных участков, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом проводят демонтаж двухсекционного торгового павильона, самовольно установленного на участке площадью более 160 кв. м по адресу: проспект Луначарского, вблизи дома 63, лит. А (уч. 63) в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили в ККИ, ранее данный земельный участок являлся предметом договора аренды, заключенного с ООО «Морис». В августе этого года договор был расторгнут, однако арендатор землю добровольно не освободил. В настоящее время землепользователь привлечен к административной ответственности, компании назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

“Ъ-СПб” писал, что на этой неделе сотрудники ККИ снесли незаконно установленный павильон, выполнявший функцию ресторана, на Байконурской улице.