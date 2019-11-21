У Соль-Илецка появился белорусский город-побратим

Соль-Илецк укрепляет отношения с белорусским Солигорском. Оба города, специализирующиеся на разработке соли стали побратимами, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Соглашение о партнерстве было подписано на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству Оренбургской области и Республики Беларусь в рамках международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии», который начал свою работу 21 ноября 2019 года.

Белоруссия является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Оренбургской области. На долю республики по итогам 2018 года приходится более 11% регионального объема внешней торговли.

Андрей Сазонов