Форум «Оренбуржье – сердце Евразии» собрал 3 тысячи участников

Фото: Правительство Оренбургской области

Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» открылся в четверг в Оренбурге. В его деловой программе участвуют более трех тыс. гостей из 12 стран и 21 региона России. Об этом сообщает правительство региона.

«Участники обсудят возможности реализации потенциала евразийской интеграции, реализацию приоритетов национального развития, создание благоприятной социальной среды для сотрудничества стран, новые подходы в расширении границ экономик ЕАЭС», – говорится в сообщении.

Форум «Оренбуржье – сердце Евразии» проводится девять лет. В этом году его главной темой стала евразийская интеграция национальных инициатив в интересах граждан. На форуме проходят презентации разных проектов, демонстрации инвестиционного потенциала и подписания партнерских соглашений.

Участниками форума стали представители органов госвласти России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран Евразийского экономического союза. Кроме того, на площадке выступают эксперты, представители международных и российских компаний и бизнес-структур. В роли экспертов выступают около 200 руководителей и сотрудников федеральных министерств и ведомств.

Георгий Портнов