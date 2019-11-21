В городе Яровом введен режим ЧС

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Алтайском каре приняла решение о введении режима ЧС в городе Яровом. «Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО «ЯТЭК» признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны. Мы вынуждены отстранить её от работы и передать теплоснабжение города муниципальному предприятию - МУП «ЯТЭК»», – написал на своей странице в соцсети губернатор Виктор Томенко.

По данным властей, из-за отсутствия необходимых запасов угля и его низкого качества на ТЭЦ Ярового работает только один котел из трех, температура в квартирах и социальных объектах Ярового уже в течение нескольких суток ниже 18°C. Следственные органы начали проверку по факту ненадлежащего оказания услуг по теплоснабжению в городе Яровое Алтайского края.

Оксана Павлова