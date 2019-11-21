В Ростове возбудили дело против следователя, взявшего свою семью в заложники

В отношении ростовского следователя, который взял в заложники членов своей семьи, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«По результатам проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Сотрудник следственного управления задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела в отношении него будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза»,— сказано в сообщении.

Напомним, в Ростове в среду, 20 ноября, следователь СУ СК РФ по Ростовской области Сергей Ткачев силой удерживал в квартире свою жену и малолетнюю дочь. Полицейским пришлось оцепить квартал в центре города и провести операцию по его задержанию. В пресс-службе СУ СК РФ официально объяснили произошедшее «бытовым конфликтом».

Подробнее о происшествии читайте в тексте „Ъ-Юг“ «Оцепление на бытовой почве».

Кристина Федичкина