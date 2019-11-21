Глава московского филиала банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов станет членом правления

Наблюдательный совет ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» принял решение направить документы в Банк России на согласование кандидатуры старшего вице-президента – управляющего Московским филиалом Банка Кирилла Кузнецова в должности члена правления банка. Как пояснили в кредитно-финансовой организации, данное кадровое решение принято с соответствии с обновленной стратегией, в рамках которой банк «Санкт-Петербург» намерен активно развивать бизнес в Москве.

Господин Кузнецов с 2011 по 2018 год курировал средний и региональный корпоративный бизнес в АО «Альфа-банк». После прохождения необходимой процедуры согласования с ЦБ РФ он будет назначен членом правления банка «Санкт-Петербург».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках стратегии по выходу на московский рынок банк «Санкт-Петербург» кредитовал на 500 млн рублей российского обувного ритейлера и производителя обуви — компанию Zenden.