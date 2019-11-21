Валентин Клименко стал политиком года.

Это первый случай, когда столь почетное звание было присвоено представителю оппозиционной партии.

Валентин Клименко, первый заместитель главы Ростовского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», победил в номинации "Политик года" на церемонии вручения премии, ежегодно проводимой Правительством Ростовской области и Ростовским региональным отделением Российского фонда культуры.

Торжественная церемония «Человек года-2019» состоялась вечером 20 ноября в Золотом зале конгресс-отеля «Дон-Плаза» в Ростове-на-Дону. Почетный знак Валентину Васильевичу вручил Николай Шевченко, депутат Законодательного собрания Ростовской области пяти созывов, почетный гражданин города Ростов-на-Дону.

Получая награду, победитель номинации «Политик года» выразил благодарность членам жюри за объективность, отметив, что это был честный и благородный поступок, отдать свой голос человеку, который не относится к партии власти.

«Политика должна быть полезна не для самого политика, а в первую очередь для общества,— отметил Валентин Клименко.— И сегодняшнее решение жюри лишний раз подтвердило эту истину. Спасибо вам за поддержку!»

Отметим, что только в апреле этого года Валентин Клименко стал вторым человеком в Ростовском региональном отделении СР, заняв пост первого заместителя главы донских справедливороссов, Михаила Емельянова. За 22-летнюю историю существования премии «Человек года» это первый пример столь стремительного признания заслуг номинанта экспертным сообществом в сфере политики.

Валентин Клименко является владельцем группы компаний «ИНПК», чьи активы находятся в разных районах Ростовской области. В сферу деятельности холдинга входит малоэтажное и многоэтажное строительство, производство и реализация нефтепродуктов, охранные и консалтинговые услуги.

В качестве первого заместителя председателя совета Ростовского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Валентин Клименко занимается координацией непосредственной работы регионального отделения партии в местных отделениях городов и районов, в представительных и исполнительных органах местного самоуправления и в Законодательном собрании Ростовской области.

За время работы на данном партийном посту он организовал и провел ряд мероприятий межрайонного и областного значения (совещания, выездные семинары, «круглые столы»), наладил работу регионального аппарата по поддержанию и укреплению межпартийного взаимодействия с основными политическими партиями и гражданскими движениями Ростовской области.

Выдвинул ряд нормотворческих и законодательных инициатив, принятых на рассмотрение как в местных органах представительной власти, так и в парламенте региона.

Регулярно выступает в региональных СМИ (радио, газетная периодика, информационно-аналитические порталы в сети Интернет) в качестве эксперта по вопросам политической и деловой жизни региона; систематически приглашается представителями разных политических движений к сотрудничеству с целью разработки стратегии совместных действий в области наиболее актуальных общественных проблем.

Выступил с обширной программой обновления и перезагрузки системы взаимоотношений бизнеса, общества и власти, основные тезисы которой получили одобрение среди первых лиц общественных, гражданских и политических сил Ростовской области.