На Северной верфи заложили траулер «Капитан Брейхман»

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Брейхман» заложен на судостроительном заводе «Северная верфь». Заказчиком судна является «Мурманский губернский флот» (входит в группу Норебо).

Как сообщили в пресс-службе предприятия, траулер планируется сдать в 2022 году. Он предназначен для промысла донных видов рыб и будет работать в водах Северной Атлантики.

Напомним, что Северная верфь уже строит для «Норнебо» десять траулеров – процессоров. В стадии строительства уже находятся «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков». Подготовка к закладке судна на заводе началась в конце сентября.

Судно проекта 170701 будет иметь длину 81,6 м и водоизмещение 5,5 тыс. тонн. Максимальная скорость составит 15 узлов.