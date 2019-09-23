Северная верфь приступила к резке металла для четвертого траулера проекта 170701

На судостроительном заводе Северная верфь началась резка металла для для строительства четвертого морозильного траулера-процессора проекта 170701. Его заказчиком является «Мурманский губернский флот», входящий в группу «Норнебо».

Судно будет заложено в ноябре, сообщили в пресс-службе предприятия. Передать траулер заказчику верфь должна в 2022 году.

Напомним, что Северная верфь построит для «Норнебо» десять траулеров – процессоров. В стадии строительства уже находятся «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков».

Добавим, что судно проекта 170701 будет иметь длину 81,6 м и водоизмещение 5,5 тыс. тонн. Максимальная скорость составит 15 узлов.