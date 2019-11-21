«Метафракс» получил высшую награду MarCom Awards

ПАО «Метафракс» с годовым отчетом за 2018 год впервые приняло участие в международном конкурсе MarCom Awards и получило высшую платиновую награду победителя в категории «Печатные медиа».

Высокая оценка жюри конкурса MarCom Awards является признанием эффективности проводимой «Метафраксом» работы в области годовой публичной отчетности. Годовой отчет является важным инструментом коммуникаций с контрагентами, акционерами, служит средством формирования положительного имиджа компании.

Годовой отчет составляется с учетом российских и международных требований к отчетности, а также с использованием лучших современных идей дизайна. Концепция годового отчета за 2018 год - «Взгляд в будущее» - отражает стремление компании к обновлению и развитию химической промышленности в России, а также анонсирует дальнейшее поступательное развитие и положительные перемены в «Метафракс Групп».

В разработке годового отчета принимали участие различные подразделения компании, под общим руководством отдела по корпоративно-правовым вопросам ООО «Метафракс Трейдинг». Разработкой дизайна и концепции отчета занималась компания ООО «Терминал дизайн».

MarCom Awards – один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций, который проводится ежегодно с 2004 года. Организатором конкурса выступает Ассоциация профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая деятельность с 1995 года и расположенная в США.

Ежегодно конкурс привлекает более 6 тыс. участников из 30 стран мира – это крупные компании, рекламные, дизайнерские и PR-агентства, фрилансеры. Победителей выбирают в более чем 300 номинациях, которые сгруппированы по направлениям: «Печатные медиа», «Стратегические коммуникации», «Электронные медиа», «Видео и аудио».

В отборе лучших проектов годовой отчетности бизнес-структур участвуют свыше 1 тыс. экспертов со всего мира. В конкурсе MarCom Awards 2019 приняли участие более 6500 участников из 20 стран мира. Платиновая награда (высшая награда) MarCom вручается тем работам, которые признаны одними из самых выдающихся на конкурсе. По статистике, только около 17% участников получили эту наивысшую награду.