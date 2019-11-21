Михаилу Абызову приписали офшорную сеть

У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова нашли сеть офшоров, через которые он якобы отмыл более $800 млн. Его представитель говорит, что до прихода в правительство Абызов был успешным бизнесменом. О совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности, «Новой газеты» и шведского телеканала SVT стало известно в среду. По их данным, экс-министр организовал в Эстонии схему по отмыванию денег, сопоставимую со скандальной «прачечной» в Danse Bank. Как работала схема бывшего министра? И что теперь ему грозит? Выясняла Виктория Феофанова.

Скандальный эстонский банк и российский министр с подпорченной репутацией, разветвленная сеть офшоров и менеджер, который, как говорят, не очень внимательно следил за чистотой трансакций — что их объединяет? Примерно $850 млн. Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего в Швеции Swedbank раскрыл одну из самых масштабных схем по отмыванию денег. Аудиторы выяснили, что на счета 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских Виргинских островов с 201-го по 2016-й поступило $860 млн. При этом большую часть, $770 млн, потом вывели. Куда — неизвестно. У всех этих офшоров были разные функции, но якобы один конечный бенефициар — Михаил Абызов. Деньги между офшорами ему помогал переводить сотрудник банка, рассказала одна из авторов расследования, корреспондент «Новой газеты» Алеся Мароховская: «Был такой менеджер по работе с клиентами — Алексей Эверсон, который пользовался PIN-калькулятором. Это устройство генерирует специальные цифровые коды, с их помощью можно управлять счетом удаленно. То есть он занимался переводом средств на счета одной из компаний, которую эксперт причислил к компании Михаила Абызова. И этот же сотрудник банка, после того как уволился, устроился директором в одну из фирм Абызова».

Как утверждают авторы расследования, некоторые сделки заключались, когда господин Абызов уже был министром, хоть и без портфеля, и не мог заниматься бизнесом. Как минимум 42 компании из 70 были открыты после его назначения на пост. Это довольно нестандартная схема, говорит замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов, хотя бы из-за количества компаний, которые в ней участвовали: «Более 50 компаний, принадлежавших ранее самому Абызову, потом перешли в собственность номинальным владельцам или людям, связанным с бывшим министром. А в это время он пришел работать в правительство. Он, по всей видимости, активно участвовал в коммерческой деятельности, но это не выглядит как типичная модель. Наверное, такая практика есть, может быть, не в таком количестве, как у самого Абызова. Офшорные компании могут быть у широкого круга публичных должностных лиц».

Здесь вспоминается другой скандал — сомнительные сделки и отмывание миллиардов евро через эстонский филиал Danske Bank. По некоторым данным, как минимум €50 млрд пришли из России. Сумма, конечно, больше, чем в случае с Абызовым, зато сама схема похожая — разветвленная сеть компаний. В этом ее преимущество и уязвимость одновременно, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Лучше всего держать яйца не в одной корзине.

Чем более разветвленную структуру и схему имеет такая система, тем больше риски для лица, которое строит и готовит такую “крепость” для противодействия внешним рискам».

Что дальше? Если информация подтвердится, в деле Михаила Абызова может появиться еще один эпизод, считает управляющий партнер юридического бюро «Водчиц и партнеры» Дмитрий Водчиц. У российских следователей не должно возникнуть проблем с получением информации от банка и своих зарубежных коллег. «Там до полного пакета, скажем так, осталось инкриминировать новую, так называемую предпринимательскую статью, которая касается вывода денежных средств за границу по поддельным документам. Эти вскрывшиеся факты — это огромная головная боль, потому что велика вероятность того, что у Абызова и его защиты могут отсутствовать данные, подтверждающие легальность такого источника»,— пояснил Водчиц.

Сейчас бывший министр находится в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве, хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества. Суд арестовал его счета и недвижимость, позже арестовали и его активы в Сингапуре. Но и это еще не все: если следователи заведут новое дело об офшорах, то дело Абызова будет содержать, кажется, все самые тяжелые экономические статьи.

Если к делу Михаила Абызова добавится эпизод о выводе средств, то, по словам юристов, в совокупности по всем обвинениям ему будет грозить минимум десять лет заключения.