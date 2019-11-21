Минэнерго считает, что реконструкцию систем ГВС можно провести без участия жителей

Установка индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах Нижнего Новгорода может быть профинансирована за счет перераспределения тех средств, которые граждане уже платят за ЖКУ. В этом варианте никаких дополнительных платежей, взимаемых с граждан, быть не должно. Об этом “Ъ-Приволжье” заявил глава министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Напомним, ранее замдиректора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин заявил, что со стороны министерства поступило предложение финансово вовлечь жителей домов с устаревшей системой горячего водоснабжения в процесс ее реконструкции. В таких домах предлагается установить индивидуальные тепловые пункты. Основное финансирование этих работ предлагается распределить между областным и муниципальным бюджетами и АО «Теплоэнерго». Кроме того, 10% от общей стоимости работ предлагается оплатить самим жителям.

«Министерство таких предложений не давало. Оно вообще не должно разрабатывать подобные программы. Это должны делать администрация города совместно с “Теплоэнерго”. Соответствующее поручение губернатора о разработке программы по реконструкции систем ГВС было, до муниципалитета оно доведено. Теперь мэрия и “Теплоэнерго” должны разработать не один, а несколько возможных вариантов и представить их к обсуждению на совещании у губернатора. Только после этого будет принято окончательное решение и о программе реконструкции, и о том, в каких объемах и за счет каких источников она будет финансироваться. При этом саму программу можно растянуть до 2024 года, чтобы она не была серьезной обузой для областного и муниципального бюджетов»,– пояснил господин Чертков.

По его словам, в качестве одного и вариантов может использоваться схема, при котрой средства на установку ИТП будут взяты из тех сумм, которые граждане платят за предоставление жилищных услуг, в частности – за проведение текущего ремонта: «На сегодня ДУКи собирают эти платежи, но с ремонтом не справляются. Они его почти не делают. Поэтому из платы за жилье можно вынут часть денег и направить их на установку ИТП».

Андрей Репин