Нижегородцам предлагают софинансировать реконструкцию систем ГВС

Правительство Нижегородской области считает, что жители Нижнего Новгорода могут оплатить 10% от стоимости работ по переводу многоквартирных жилых домов на новую систему горячего водоснабжения. Об этом в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству заявил заместитель директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин. По его словам, в Нижнем Новгороде насчитывается 560 домов, где ГВС осуществляется по устаревшей открытой схеме. Из них 234 дома и 41 муниципальное и госучреждение расположены в Канавинском и Московском районах. В подвалах этих домов планируется обрудовать индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Стоимость установки одного ИТП составит 1,2 млн руб. Половину предлагается оплатить за счет средств облбюджета, 25% – из бюджета города, еще 15% – за счет АО «Теплоэнерго» и 10% – за счет жителей. По муниципальным объектам уже начато проектирование. Для многоквартирных домов подготовлен проект протокола общего собрания жильцов, который они должны подписать в случае согласия.

В протоколе пока нет суммы, которую придется заплатить жителям за установку ИТП. Отвечая на вопрос оо том, во сколько обойдется нижегородцам установка ИТП, господин Скалкин сообщил, что в течение года им каждый месяц придется платить за ЖКУ максимум на 2 тыс. руб больше. «Это на квартиру. Мы посчитали все по максимуму. В ходе реализации программы сумма может быть скорректирована в сторону уменьшения»,- уточнил замдиректора департамента. На вопрос, почему же эта сумма не сообщается жителям, он заявил, что пока администрация хочет «узнать их общий настрой».

В ответ на это депутаты заявили, что подобные действия со стороны мэрии похожи на мошенничество и что ни один житель не согласится проголосовать за ИТП на таких условиях. Они предложили в срочном порядке провести совещание с участием представителей облправительства, администрации города, АО «Теплоэнерго» и депутатского корпуса, чтобы еще раз обсудить целесообразность и перспективы предлагаемого решения. Пока депутаты совещались, Денис Скалкин нашел ошибку в своих подсчетах. Он уточил, что сумма в 2 тыс руб. – это не ежемесячный платеж, а общая стоимость установки ИТП в перерасчете на весь год. Таким образом, ежемесячный дополнительный платеж на одну квартиру составит порядка 180 руб. Депутаты приняли во внимание слова чиновника, но отказываться от идеи провести дополнительное совещание не стали.

Андрей Репин